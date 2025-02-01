العثور على جثة شاب مجهول الهوية بها طلق ناري داخل تاكسي في المنيا

عثر أفراد الأجهزة الأمنية على جثة شاب مجهول الهوية، مصاب بطلق ناري داخل تاكسي بإحدى القرى في محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

اكتشاف جثة شاب مجهول الهوية مصاب بطلق ناري داخل تاكسي في المنيا

تلقى مركز العمليات الأمنية بلاغًا يفيد بوجود جثة شاب داخل تاكسي في إحدى القرى التابعة لمركز المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثة شاب مجهول الهوية مصابًا بطلق ناري في الرأس.

مستشفى الصدر في المنيا

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصدر في المنيا، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بتكثيف جهودها لكشف أسباب وملابسات هذه الواقعة.

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