وفد "المعاهد الأزهرية" يتفقد اختبارات مسابقة شيخ الأزهر للقرأن الكريم بكفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم السبت، وفدًا من قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة اختبارات المرحلة الثانية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتأكد من انتظام سيرها وفق الضوابط المعتمدة.

وضم الوفد كلًا من الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف والمشرف العام على المسابقة، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، والشيخ خالد محمد علي، موجه القراءات بقطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ شريف خميس محمد، عضو فني بالإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم.

تشديدات لمراعاة الدقة والشفافية

وتفقد رئيس المنطقة الأزهرية والوفد المرافق لجان الاختبارات، مشددين على ضرورة الإلتزام بالتوجيهات الصادرة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، لضمان تحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية في تقييم المتسابقين، مع التأكيد على إعطاء كل طالب حقه وفق معايير التقييم المحددة. كما تم توجيه القائمين على المسابقة بتذليل أي عقبات تواجه المتسابقين وذويهم.

من جانبه، أوضح الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، أن المسابقة تُجرى وفق نظام التوثيق والتسجيل المرئي لضمان النزاهة والشفافية، بمشاركة نخبة من معلمي الحاسب الآلي بالمنطقة. وأشار إلى أن إجمالي عدد المتأهلين لاختبارات المرحلة الثانية بلغ 1450 متسابقًا، موزعين على 7 أيام، حيث تقدم اليوم 200 متسابق، تم توزيعهم على 10 لجان، تحت إشراف موجهي شؤون القرآن الكريم من مناطق البحيرة، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء.

وتُقام فعاليات المسابقة في قاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، حيث خُصص اليوم الرابع لاختبارات المتقدمين من الأروقة الأزهرية ومكاتب التحفيظ بمراكز سيدي سالم، ودسوق، وفوه، بالإضافة إلى طلاب المرحلة الابتدائية بإدارة دسوق. ويتولى الإعداد والتنظيم للمسابقة فريق من إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، بقيادة السيد العقداوي، وبمشاركة عدد من القادة والعاملين بديوان المنطقة.

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