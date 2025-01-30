تحرير 12 محضرا للمخابز المخالفة بدسوق في كفر الشيخ

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إنه قد تابع جهود إدارتى تموين بندر ومركز دسوق، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة، وتأتي تلك الحملات التفتيشية المشددة على المخابز تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، في هذا الصدد

إطلاق حملة للتفتيش علي المخابز بدسوق

وأضاف جمال ساطور، أنه تم إطلاق حملة تموينية للتفتيش علي المخابز، ذلك للإطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة وفحص ماكينات الصرف للخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، إذ تم ضبط العديد من المخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا منهم 8 محاضر نقص وزن، و3 عدم نظافة، 1 عدم إعطاء بون، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات

وجاءت الحملة بحضور نواب رئيس المدينة، رؤساء الأحياء، ورؤساء القرى كل فى نطاق قريتة وفريق عمل كامل من مدير إدارة تموين البندر والمركز، برئاسة عمرو الانة، محمد أبو عيطة، وفريق عمل كامل من مدير إدارة تموين البندر والمركز.

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