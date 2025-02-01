محافظ كفرالشيخ يوجه بإصلاح كسر في خط مياه الشرب بقرية سد خميس

كلف اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة إصلاح كسر خط مياه الشرب قطر 8 بوصة، الخاص بقرية سد خميس_البياض بمركز سيدي سالم، لافتا أنه قد استجاب بشكل سريع لإحتياجات المواطنين.

إصلاح العطل في خط المياه الرئيسي

وأضاف المحافظ، أنه تم العمل الفوري على إصلاح العطل في خط المياه الرئيسي ومتابعة أعمال الإصلاح والإشراف عليها لتجنب أي انقطاع في المياه عن تلك القري، وذلك لضمان وصول مياه الشرب بشكل مستمر لأهالي قري سيدى سالم، مع التأكيد على أهمية تقديم حلول سريعة وفعّالة لمعالجة أي مشكلات تواجه المواطنين، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية بالجودة المطلوبة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لخدمة المواطنين بمراكز المحافظة.

وقد جاء ذلك تحت إشراف اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي وقت سابق، فقد أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي بقرية دقلت بمركز كفر الشيخ، وذلك بعد جهود مكثفة من فرق الصيانة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

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