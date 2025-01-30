19 سيدة يتقدمن لمسابقة الأم المثالية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أن اللجنة العليا لاختيار الأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة قد انعقدت للقيام بمهامها المنوطة بها، ويأتي ذلك ‏في إطار صدور قرار الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ والذي يقضي بتشكيل اللجنة العليا لاختيار الأمهات المثاليات.

الأعضاء المشاركين في عمل فحص الملفات

وقد ‏انعقدت اللجنة برئاسة السيد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وعضوية كل من: ‏الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشيخ معين رمضان وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الدكتور أحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، ‏الدكتورة أماني شاكر،رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ماجدة عبدالله، مدير إدارة الأسرة والطفولة مديرية التضامن بكفر الشيخ، كامل خضر، ممثل المجتمع المدني، الدكتورة إيمان عبد الجيد، مدير إدارة شؤون المجتمع ديوان عام محافظة.

كما ضمت اللجنة أيضا عضوية ممدوح أحمد، مدير المكتب الفني بمديرية التضامن، بدر زيدان، مدير الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، منى البحيري، رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين الصحة.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة، إن اللجنة قد استعرضت خلال الاجتماع قصص الكفاح للأمهات المتقدمة وفقا للمعايير، لافتا أن اختيار الأم المثالية يتم بكل ‏شفافية وطبقا للمعايير التي حددتها اللجنة العليا لاختيار الأمهات المثاليات بوزارة التضامن الإجتماعي.

‏وكشف وكيل الوزارة، أنه قد تم عرض 19 ‏ملفا منها 2 ملف أم لأسر بديلة وملف أم لإبن من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن وراء كل أم متقدمة في مسابقة الأم المثالية قصة كفاح تحدت فيها الصعاب وواجهت الأزمات والتحديات من أجل أبنائها لتفوقهم وتميزهم الدراسي للوصول بهم لبر الأمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.