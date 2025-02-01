الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم على فولهام 0/1 بالشوط الأول

تقدم فريق نيوكاسل يونايتد على ضيفه فولهام بهدف دون رد في الشوط الأول، من مباراة الفريقين التي تجري على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل جاكوب ميرفي هدف نيوكاسل في مرمى فولهام في الدقيقة 37.

نوتنجهام يسحق برايتون بسباعية

حقق فريق نوتنجهام فورست فوزا مستحقا على نظيره برايتون بنتيجة 7-0، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سيتي جراوند ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل سباعية نوتنجهام فورست في شباك برايتون كل من: كريس وود هاتريك، مورجان جبس وايت، لويس دونك بالخطأ في مرماه، نيكو ويليامز، جوتا سيلفا.

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