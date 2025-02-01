السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

ترامب يدعو السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض

ترامب.فيتو
ترامب.فيتو
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة مفتوحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي قد هنّأ الرئيس ترامب مجددًا بمناسبة توليه السلطة رئيسًا للولايات المتحدة لفترة ثانية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدى الشعب الأمريكي واعترافًا بقدراته.

كما وجه الرئيس السيسي الدعوة للرئيس ترامب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتباحث حول القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في دعم استقرار المنطقة، وكذا للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد.

 

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