الأهلى يبحث أزمة قيد الأجنبي الأخير وعلي معلول

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة اليوم مع محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي لبحث أزمة قيد الأجنبي الأخير في القائمة الشتوية، وذلك بعد تعثر صفقة السويسري كوتيسا ومع انتظار التونسي علي معلول لاعب الفريق لعودته من جديد إلى قائمة الفريق، حيث شهدت الجلسة مناقشة الملف بالكامل والبحث عن حلول ترضي جميع الأطراف.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة موردن سبورت غدا فى الدوري.

تشكيل الاهلي الأقرب لمباراة مودرن سبورت

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس.

الوسط: امام عاشور ومروان عطية وعمرو السولية.

الهجوم: حسين الشحات وأفشة وجراديشار.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن غدا الأحد على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.