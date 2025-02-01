بدء موسم جني كرنب البطة بأشهر قرية لزراعته في قنا (بث مباشر)

أجرت فيتو بثًا مباشرًا من داخل زراعات الكرنب البطة، الذي تتم زراعته بقرية المقربية التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

ويعد الكرنب أكلة مصرية شهيرة تقدم عادة في العزومات، وتحرص أسر الكثير من الأمهات على أن تكون الوجبة الرئيسية على مائدة أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يعشقه الكبار والصغار لمذاقه اللذيذ.

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