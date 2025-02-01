تدريبات بدنية وفنية قوية في مران الزمالك استعدادا لـ الإسماعيلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات بدنية وفنية قوية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب، لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

وشرح المدير الفني الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، وطالب اللاعبين بالتركيز وتلافي الأخطاء في الفترة المقبلة.

وشدد جروس على أهمية المباريات المقبلة وضرورة تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة.

وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل.

مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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