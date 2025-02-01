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رياضة

آخر تطورات إصابة شيكابالا قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي

شيكابالا،فيتو
شيكابالا،فيتو

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان "شيكابالا" غاب عن الزمالك في مباراتي الجونة وبيراميدز بسبب إصابته بنزلة برد، قبل أن يخوض تدريبات تأهيلية اليوم لتجهيز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

 

جروس يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة أمام بيراميدز

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

 

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك 

وشرح المدير الفني الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، وطالب اللاعبين بالتركيز وتلافي الأخطاء في الفترة المقبلة.

وشدد جروس على أهمية المباريات المقبلة وضرورة تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة.

وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل.

 

مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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