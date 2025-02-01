مران الزمالك، تدريبات استشفائية وتأهيلية للأساسيين في مباراة بيراميدز

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات.

جروس يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة أمام بيراميدز

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

وشرح المدير الفني الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، وطالب اللاعبين بالتركيز وتلافي الأخطاء في الفترة المقبلة.

وشدد جروس على أهمية المباريات المقبلة وضرورة تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة.

وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل.

مباراة الزمالك القادمة أمام الاسماعيلي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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