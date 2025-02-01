أسعار الذهب تصل لـ مستويات قياسية خلال يناير، واستمرار الارتفاع فى فبراير، وخبراء: تثبيت الفائدة الأمريكية وقرارات ترامب السبب

تحلق أسعار الذهب في أعلى مستوى لها على الإطلاق داخل الأسواق المحلية والبورصات العالمية مع نهاية شهر يناير وبداية شهر فبراير.

وسجلت أسعار الأونصة مستويات تقترب من 2800 دولار فى ختام الشهر، مع توقعات بازياد الطلب على المعدن الأصفر وارتفاع سعره خاصة مع تثبيت سعر الفائدة الأمريكية وفى بعض دول الخليج، ومع بدء تطبيق الرئيس الامريكى دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بعض الدول مثل الصين وكندا

واقتربت أسعار الذهب عيار 21 إلى مستويات تقترب من 4000 جنيه فى الأسواق المحلية واقترب سعر جرام الذهب عيار 24 من مستويات 4500 جنيه.

اسعار الذهب اليوم

توقعات المؤسسات العالمية لأسعار الذهب

وتوقع العديد من المؤسسات الدولية مثل "جيه بي مورغان"، و"جولدمان ساكس"، و"سيتي جروب"، أن يتراوح سعر الأونصة بين 2800 دولار إلى 2939 دولارًا للأونصة.

فيما يرجح "ستاندرد تشارترد"، و"بي إن بي باربيا"، و"مورجان ستانلي"، و"بنك أوف أميركا" أن يتراوح سعر الأونصة بين 2780 دولارًا و2750 دولارًا.

أسعار الذهب فى ختام شهر يناير 2025

سجلت أسعار الذهب مستوى مرتفعا جديدا خلال تعاملات نهاية شهر يناير 2025، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2795.92 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، مرتفعا بنحو واحد بالمئة حتى الآن خلال الأسبوع.

وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2799.71 دولار.

فرض الرسوم الجمركية وتأثيرها على أسعار الذهب

ويُنظر إلى خطط ترامب بفرض رسوم جمركية باعتبارها من العوامل الدافعة لزيادة التضخم كما تحمل في طياتها نذر إشعال حروب تجارية ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء الماضى، وقال رئيسه جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي لن يتعجل في قرارات جديدة لخفض الفائدة.

وفي أوروبا، خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وترك الباب مفتوحا لمزيد من التخفيضات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.54 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 967.80 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 إلى 987.10 دولار.

أسعار الذهب اليوم السبت فى الأسواق

أما على مستوى الأسعار المحلية فقد وصلتأسعار الذهب فى الأسواق إلى مستويات مرتفعة خلال شهر يناير حيث زاد الجرام 21 نحو 185 جنيه مسجلا فى ختام تعاملات الشهر نحو 3920 جنيها.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3360 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4480 جنيها.

وسادت بعض التوقعات لدى العديد من العاملين فى الأسواق المحلية أن ترتفع أسعار الذهب فى الشهور المقبلة مع تثبيت الفوائد عالميا واستمرار بعض النزاعات والتوترات مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

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