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اقتصاد

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تراجع سعر الدولار

ارتفاع سعر الذهب
ارتفاع سعر الذهب اليوم مع انخفاض أسعار الدولار

أسعار الذهب اليوم، سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تراجع سعر الدولار؛ وذلك بعد أن أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية نموًا أضعف من المتوقع في نهاية العام الماضي.

<strong> سعر الذهب اليوم </strong>
 سعر الذهب اليوم 

ووفقًا للبيانات الاقتصادية؛ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدل حسب التضخم نحو 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع بعد صعوده 3.1% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا للتقدير الأولي للحكومة الذي نُشر اليوم الخميس. 

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين قد توقع نموًا بنسبة 2.6%.

<strong> سعر الذهب اليوم </strong>
 سعر الذهب اليوم 

ارتفاع سعر الذهب 1.1% إلى 2790.19 دولار للأونصة

وعقب إعلان البيانات الاقتصادية؛ انخفض سعر صرف العملة الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب 1.1% إلى 2790.19 دولار للأونصة، متجاوزًا مستواه القياسي السابق المسجل في أكتوبر الماضي. 

يشار إلى أن ضعف الدولار يجعل السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين الذين لديهم عملات أخرى يتم تسعيرها بالعملة الأمريكية.

<strong> سعر الذهب اليوم </strong>
 سعر الذهب اليوم 

النمو الأضعف للاقتصاد يدعم خفض أسعار الفائدة

وبحسب «بلومبرج»؛ قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، إن المحاولة الأخيرة للمعدن الثمين لتسجيل مستوى قياسي جديد "حدثت بالتأكيد بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع والتي أدت إلى تراجع الدولار بشكل أكبر". 

وأضاف: "إذا استمر النمو الأضعف، والأسعار المنخفضة، فسيظل الباب مفتوحًا أمام إجراء تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة". ومن شأن معدلات الفائدة المنخفضة أن تفيد سعر الذهب الذي لا يدر عوائد على حيازته.

<strong> سعر الذهب اليوم </strong>
 سعر الذهب اليوم 

وأبقى صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعهم الأول لهذا العام، الأربعاء، وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المسؤولين لن يتسرعوا في خفض أسعار الفائدة لأنهم ينتظرون رؤية المزيد من التقدم بشأن التضخم.

فيما ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1% ليصل إلى 2788.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:19 صباحًا في نيويورك.

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