السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

صحيفة عبرية تكشف عن هوية مؤسس شركة إسرائيلية تتجسس على واتساب

واتساب،فيتو
واتساب،فيتو

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن شركة باراغون سولوشنز الإسرائيلية التي كشف تطبيق واتساب عن أنها استهدفت عشرات المستخدمين، بينهم صحفيون، أسسها رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك.

إيهود باراك مؤسس شركة باراغون 

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها أن الشركة يديرها القائد السابق لوحدة السايبر 8200 في جيش الاحتلال إيهود شنايرسون.

وحسب الصحيفة، باعت الشركة برنامج جرافيت لجهات "إنفاذ القانون" في إسرائيل، وأوروبا، والولايات المتحدة، بإشراف من وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبالأمس الجمعة، قال مسئول في واتساب: إن شركة تجسس إسرائيلية استهدفت مستخدمين لدى واتساب.

وأكد المسئول بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أن شركة التجسس الإسرائيلية باراجون سولوشنز استهدفت صحفيين وأعضاء في المجتمع المدني، مضيفا: "رصدنا محاولة لاختراق حسابات نحو 90 مستخدما".

شركة تجسس إسرائيلية تستهدف مستخدمين لدى واتساب

ورفض المسئول الكشف عن هوية المستهدفين من  الشركة الإسرائيلية أو أماكن وجودهم، قائلا: "أبلغنا سلطات إنفاذ القانون والشركاء بشأن الاختراق الذي قامت به الشركة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن مايكروسوفت ضمت جهودها إلى جهود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد 7 أكتوبر 2023؛ حيث تشير وثائق إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم منتجات وخدمات الشركة، بما في ذلك تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

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إيهود باراك واتساب إسرائيل جيش الاحتلال

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