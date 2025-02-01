إسرائيل زعمت اغتياله، قائد كتيبة الشاطئ «هيثم الحواجري» يظهر خلال تبادل الأسرى

أفادت وسائل إعلام بأن عملية تسليم الدفعة الرابعة من المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، شهدت ظهور قائد كتيبة مخيم الشاطئ الذي سبق وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله.

وخلال عملية التبادل التي جرت في ميناء غزة غرب المدينة، ظهر هيثم الحواجري قائد كتيبة الشاطئ في الجناح العسكري لحركة حماس على منصة تسليم المختطف الذي يحمل الجنسية الأمريكية كيث سيجال، وسبق أن أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر 2023 اغتيال الحواجري في غارة نفذها سلاح الجو.

الحواجري ما زال على قيد الحياة

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بيانا، اليوم السبت، اعترف فيه بأن الحواجري ما زال على قيد الحياة.

وقال في بيان، إنه تم استهداف هيثم الحواجري قائد كتيبة الشاطئ في الثالث من ديسمبر 2023 "حيث تبين بعد الغارة انه وباحتمالية كبيرة تم القضاء عليه ولذلك تم إصدار بيان بهذا الموضوع".

وأضاف: "بعد فحص آخر يتضح أن المستند الاستخباري الذي تم الاستناد عليه في الشاباك وهيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية لم يكن صحيحًا وأنه لم يتم القضاء عليه في الغارة".

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