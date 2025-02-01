السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 1/2/2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب فى الامارت،
أسعار الذهب فى الامارت، فيتو

أسعار الذهب في الإمارات، أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 1 فبراير 2025، شهدت استقرارا ملحوظًا، مقارنة بالأيام السابقة، وذلك بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب العالمية.

ويُعد الذهب من المعادن النفيسة التي تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات نظرًا للطلب الكبير عليه من قبل المقيمين والسياح، بالإضافة إلى مكانته كوسيلة استثمارية آمنة.

 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 

  • عيار 24: 330  درهما إماراتيا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • عيار 21: 288 درهما إماراتيا –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • عيار 18: 247 درهما إماراتيا –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

 

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

1. حركة السوق العالمي: أسعار الذهب في الإمارات مرتبطة بشكل وثيق بالأسواق العالمية. تتأثر الأسعار بعوامل مثل التضخم، أسعار الفائدة، وقيمة الدولار الأمريكي.

2. العرض والطلب المحلي: الإمارات من بين الدول التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الذهب بسبب وجود جاليات آسيوية وأفريقية كبيرة تفضل شراء الذهب للادخار أو المناسبات.

3. التوترات السياسية والاقتصادية: الأزمات الدولية مثل الحروب أو الركود الاقتصادي تؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

4. تكاليف المصنعية: تختلف تكاليف المصنعية من متجر إلى آخر، ما يجعل الفارق بين الأسعار الرسمية وأسعار البيع النهائية واضحًا.

أهمية الذهب في الإمارات

  • ملاذ استثماري: يستخدم الذهب كوسيلة لحفظ القيمة، خاصة في ظل تقلبات العملات والأسواق.
  • ثقافة الهدايا: الذهب يُعتبر عنصرًا رئيسيًا في الهدايا خلال المناسبات الاجتماعية، مثل الأعراس والأعياد.
  • المكانة العالمية: دبي تُعرف باسم "مدينة الذهب"، حيث تجذب المشترين من جميع أنحاء العالم لشراء الذهب من أسواقها الشهيرة، مثل سوق الذهب في ديرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامارات اليوم العملات الذهبية اسعار الذهب فى الامارات اليوم اسعار الذهب فى الامارات الذهب في الإمارات اليوم أسعار الذهب الذهب في الإمارات عيار 24 عيار 21 عيار 18 درهم إماراتي

مواد متعلقة

ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات السبت ،4457 جنيها لهذا العيار

كواليس ما بعد تثبيت الفائدة.. تباين أداء مؤشرات البورصة في أسبوع.. وخبير يكشف تأثير القرار على سوق المال

سعر الدولار النهارده السبت قبل ساعات من عودة البنوك إلى العمل

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 1 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع كبير.. سعر الجنيه الذهب السبت 1 فبراير 2025

أسعار الذهب في أول فبراير 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 31 يناير 2025
ads

الأكثر قراءة

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بالمحافظات

نقيب المهندسين لخريجي المعاهد: ارفعوا قضية على وزير التعليم العالي

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025

نجم الزمالك يغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي

شقيق موظف الأوبرا يكشف تفاصيل مثيرة عن واقعة وفاته

الأهلي يستعد لتوجيه صدمة لـ معلول

أول صور لبدء غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات

منوعات

المزيد

مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

حقيقة الفرق في الثرثرة بين الرجال والنساء.. دراسة تكشف

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 1 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم 1 فبراير 2025

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يكشف سبب كثرة صيام النبي في شعبان (فيديو)

موعد ليلة النصف من شعبان 2025 وماذا حدث فيها؟

«علم الإنسان ما لم يعلم»، محمد سيد طنطاوي يوضح فضل نعمة العلم

المزيد
الجريدة الرسمية