لاعبو مصارعة المشروع القومي بكفر الشيخ يحصدون خمس ميداليات فى بطولة الجمهورية

اقتنص أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، خمس ميداليات بين الذهبية والفضية والبرونزية، حاصلين على المركز الأول والثانى والثالث فى بطولة الجمهورية للمصارعة، المقامة بنادي سيتي فى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في الفترة من 31 يناير وحتى 4 من فبراير، شهدت أولى جولاتها 178 مباراة للكبار وتحت 17 عاما، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبين الخمسة من مرحلة الصفوة الفائزين بالبطولة: محمد القاسم وزن 82 كجم لحصوله على الميدالية الذهبية وأحمد عبد الباري 60 كجم لحصوله على الميدالية الفضية وكل من فارس عبد الستار وزن 86 كجم واللاعب عمر حسين وزن 63 كجم وشريف حسين 60 كجم لحصولهم على الميدالية البرونزية وذلك بإشراف عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ.

152 لاعبا يشاركون في البطولة

وتستمر منافسات البطولة بمشاركة لاعبى مصارعة المشروع القومي للموهبة بالمحافظة بقيادة كابتن ياسر صقر مدرب المشروع ومدرب منتخب مصر للمصارعة، ويشارك في البطولة 47 هيئة بمشاركة 152 لاعبًا في منافسات المصارعة الرومانية كبار فى أوزان 60 ك، 63 ك، 67 ك، 72 ك، 77 ك، 82 ك، 87 ك، 97 ك. ويقوم بإدارة المباريات تحكيميًا 125 حكما.

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