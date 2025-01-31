أوقاف كفر الشيخ تعلن عن ندوات دينية ضمن برنامج "المنبر الثابت"

أعلنت مديرية أوقاف محافظة كفر الشيخ ، عن عقد عدد من الفعاليات والندوات العلمية خلال شهر فبراير 2025م، ضمن برنامج (المنبر الثابت) المشترك بين الأزهر والأوقاف، وذلك في المساجد الكبرى في جميع مراكز ومدن وقرى ونجوع محافظة كفر الشيخ بعد صلاة العشاء.

ويأتي ذلك تحت إشراف الشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

مواعيد وموضوعات الندوات التوعوية والدينية بأوقاف كفر الشيخ

ومواعيد موضوعات برنامج (المنبر الثابت) خلال شهر فبراير 2025م، ستكون على النحو التالي:

- الثلاثاء 4 فبراير سيتم الحديث عن موضوع: “وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ”.. الماء نموذجًا”.

- الثلاثاء 11 فبراير سيتم الحديث عن موضوع:” دور العلماء والدعاة في التصدي للشائعات “.

- الثلاثاء 18 فبراير سيتم الحديث عن موضوع:” منظومة القيم والأخلاق وأثرها في نهضة الأمم “.

الثلاثاء 25 فبراير سيتم الحديث عن موضوع: “شهر رمضان واغتنام مواسم الخير”.

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