السبت 01 فبراير 2025
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تحرير 8 مخالفات في حملات تموينية على مخابز دسوق بكفر الشيخ

تحرير 8 مخالفات في
تحرير 8 مخالفات في حملات تموينية على مخابز دسوق بكفر الشيخ

شنت إدارة تموين بندر ومركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حملة تفتيشية مشددة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة متابعة جودة رغيف الخبز وضمان وصوله للمواطنين بالمواصفات المطلوبة.

تفاصيل الحملة والمخالفات المضبوطة في الشرقية 

وقاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة، بهدف التأكد من الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات الصحية والقانونية.

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وخلال الحملة،  تم فحص ماكينات صرف الخبز والتأكد من التزام المخابز بالأوزان القانونية وجودة المنتج، حيث تم تحرير 8 محاضر مخالفات جاءت كالتالي: 4 محاضر لنقص الوزن، 3 محاضر بسبب عدم النظافة، محضر واحد لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وقال جمال ساطور: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة لإستكمال التحقيقات، وذلك في إطار تطبيق القانون بكل حسم لضمان حقوق المواطنين.

وشارك في الحملة عدد من القيادات المحلية، منهم نواب رئيس المدينة، رؤساء الأحياء، ورؤساء القرى، إلى جانب فريق عمل متكامل من إدارة تموين البندر والمركز، برئاسة عمرو الأنة ومحمد أبو عيطة، وذلك لضمان تغطية جميع المناطق التابعة لدسوق.

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