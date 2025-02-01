خبير استراتيجي: مصر لن تنصاع للضغوط الأمريكية بوقف المعونة

أكد الدكتور أبو بكر الدسوقي، مستشار مجلة "السياسة الدولية" بمركز الدراسات الاستراتيجية، أن المعونة الامريكية لمصر تُعد أحد الحوافز التي قدمتها الولايات المتحدة لكل من مصر وإسرائيل لتشجيع توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام عام 1979.

وأشار الدسوقي إلى أن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم معونة للدولتين، مع العلم أن حصة إسرائيل كانت أكبر بكثير، حيث تحصل مصر على مليار و300 مليون دولار كـ معونة عسكرية، تُحدد من خلالها الاحتياجات العسكرية عن طريق المصانع الأمريكية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار كمعونة اقتصادية تم تقليصها إلى 250 مليون دولار، وتُنفذ عبر الجهات الأمريكية المختصة.

وجاءت تصريحات الدسوقي على خلفية رفض مصر المخطط الأمريكي لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وأكد الدسوقي لـ فيتو أن التلويح بورقة المساعدات الأمريكية لمصر، ومطالبة بعض المسؤولين الأمريكيين بوقفها أو استخدامها كورقة ضغط على القاهرة، هو أمر مرفوض ولن تنصاع مصر لأي ضغوط أمريكية، وأضاف أن الأمر لن يتعدى مجرد التلويح دون الإقدام على هذه الخطوة.

وأوضح الدسوقي أن مصر ليست في حالة ضرورة لهذه المعونة الأمريكية، خاصة في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها الجيش المصري، والاعتماد على تنوع مصادر السلاح، مما يعني إمكانية استيراد الاحتياجات العسكرية من روسيا أو الصين.

كما أشار إلى إمكانية ترشيد الإنفاق ووضع جدول بالمشروعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى العمل على تنمية الموارد المحلية. وأكد أن الدعم العربي لمصر سيكون كافيًا لتخفيف أي آثار ناتجة عن وقف المعونات الأمريكية.

رفض شعبي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

وشهدت مختلف محافظات الجمهورية استجابة واسعة لدعوة عدد من القوى السياسية والأحزاب، حيث توجه وفد شعبي إلى معبر رفح، لدعم الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة.

وفي الساعات الأولى من يوم أمس، اتجهت الوفود الشعبية من محافظات مصر إلى معبر رفح، حاملين شعارات تؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وجاءت هذه التحركات رفضًا للتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت مقترحات بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر أو الأردن.

ومن محافظة الدقهلية، انطلقت من مدينة المنصورة عدة حافلات تحمل لافتات كتب عليها "لا للتهجير"، متجهة إلى مدينة رفح، في إطار التعبير عن الرفض الشعبي المصري للتصريحات الأمريكية الأخيرة وأكد المشاركون في هذه التحركات أن الشعب المصري يقف بجانب الشعب الفلسطيني ويرفض أي محاولات لتهجيرهم من أرضهم.

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