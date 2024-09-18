عصام النجار: التعاون مع المعونة الأمريكية لتحديد المنتجات المطلوب تصديرها

أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة وبالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية تقوم حاليا بدراسة تفصيلية لتحديد المنتجات المطلوب تصديرها ومواصفات التصدير والمعامل المطلوبة لاعتماد مواصفات هذه المنتجات ومنحها الشهادة المطلوبة في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.

واشار إلى إمكانيات التعاون بين المجلس والهيئة خلال الفترة القادمة لتمكين شركات المجلس من الوفاء بمتطلبات الفحص الخاصة بالبصمة الكربونية.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها الهيئة حاليا في اعتماد المواصفات القياسية الأجنبية من أجل تمكين الشركات المصرية للتصدير.