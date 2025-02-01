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أخبار مصر

اختيار متطوعين من أبناء محافظات حياة كريمة للمشاركة في البرامج التوعوية عن أضرار الإدمان

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
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تلقت  الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن جهود الصندوق على مدار عام 2024  في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

 

 وتتضمن  التقرير الأنشطة والبرامج التوعوية والإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين،إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجانى وفى سرية تامة الذى يقدمه الصندوق في المراكز التابعة أو الشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن، كما تم اختيار كوادر من أبناء محافظات هذه القرى وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك القرى.

 

كيفية الوقاية من الإدمان

 

كما تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب،للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطي المخدرات،كما تم تنفيذ 1040 نشاط متنوع في  295  قرية  ليصل إجمالي عدد القرى المنفذ فيها أنشطة الصندوق لـ 1045 قرية حتى الآن

 

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم اختيار كوادر من أبناء محافظات القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق، كما انه جار التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة " ويتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي

توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان

 

لافتا إلى أن هذه المبادرة تستهدف القرى بالريف المصري، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية خلال فتره الدراسة وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان في هذه القرى ضمن مبادرة "القرار قرارك " كذلك السائقين والحرفيين بأنشطة وبرامج تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من الإدمان،بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

 

مبادرة أنت الحياة

 

كما تم تنفيذ مبادرة "أنت الحياة "  داخل القرى  المستهدفة من المبادرة الرئاسة " حياة كريمة " حيث تستهدف توعية الأطفال والأسر بمخاطر الإدمان، كما تضمنت الأنشطة تقديم ورش حكى للأطفال  وانشطة توعوية، مما ساعد على إيصال رسائل التوعية بطريقة فعالة ومبتكرة وقد استفاد من هذه المبادرة أكثر من 30 ألف شخص،كذلك المشاركة في  قوافل السعادة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة " لتوعية الفئات المختلفة أضرار تعاطى المخدرات بالإضافة الى  المشاركة في معسكرات حياة كريمة،في اطار العمل على بناء قدرات الشباب حيث نظم الصندوق محاضرات توعوية داخل 13 معسكر استفاد منهم 2000 شاب وفتاة كما تمر ترشيح 300 طالب وطالبة للمشاركة في معسكرات حياة كريمة مما عزز من مشاركتهم المجتمعية ووعيهم بمخاطر الإدمان

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التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعاطي المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي قري حياة كريمة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي

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