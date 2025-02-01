رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير امتحانات كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية داخل لجان امتحانات كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، للاطمئنان على انتظام سير امتحانات فصل الخريف للعام الجامعي 2024 /2025، وقد رافقه بالجولة الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم.

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على سير امتحانات كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

وقال الدكتور عبدالناصر يس، إن إدارة الجامعة تتابع أولا بأول أعمال امتحانات كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية الوليدة فى عامها الدراسي الأول، والفريدة من نوعها على مستوى وسط وجنوب الصعيد، والتى تعد إضافة قوية للجامعة لتخريجها كوادر متميزة فى العديد من التخصصات البينية التى تخدم المجتمع فى شتى المجالات، مضيفًا أنه تم التأكد من سير العملية الامتحانية فى أجواء من الاستقرار والهدوء، مع الالتزام بكافة القواعد والتعليمات المنظمة للامتحانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالف ذلك.

89 طالبا وطالبة يؤدون الدراسات العليا بالدبلومات والماجستير والدكتوراه

وذكر الدكتور صدقي حامد، عميد الكلية أن امتحانات كلية الدراسات العليا يؤديها 89 طالب وطالبة من الدارسين بالدبلومات والماجستير والدكتوراه، موضحًا أن الامتحانات تستمر فى الفترة من 27 يناير وحتى 6 من فبراير 2025، وتم توزيع الطلاب داخل لجنتين بمجمع المدرجات بمقر الجامعة القديم.

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