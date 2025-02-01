السبت 01 فبراير 2025
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اقتصاد

افتتاح النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلي

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

افتتح  المهندس محمود سليمان وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، اليوم السبت، فعاليات النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلي الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية.

وشارك في افتتاح المعرض كل من الدكتور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية وأعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية ومنهم المهندس محمد العايدي والمهندس عمرو ابو فريخة وشيماء عليبة والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية.

وأشاد المشاركون في الافتتاح بما وجدوه من تنظيم متميز وعدد العارضين الكبير والاقبال الكبير من أصحاب المصانع والشركات على زيارة المعرض في أول أيامه  .

وقال الدكتور محمود سليمان وكيل اتحاد الصناعات المصرية أن معرض تعميق التصنيع المحلي يهدف إلى تحقيق تكامل حقيقي بين المصنعين والتعرف على احتياجات كل مصنع من مستلزمات إنتاج قد تكون موجودة بالسوق المصري ونحن نقوم باستيرادها.

ومن جانبه أوضح محمد المهندس ان نجاح النسخة الأولى من المعرض العام الماضي هو ما جعل الطلب كبيرا على المشاركة في هذه النسخة  فقد تخطى عدد العارضين هذا العام ٢١٠ شركة عارضة.

وأكد أن هناك إقبال كبير على المعرض ومشاركة قوية للشركات وتواصل مباشر بين المصنعين وبعضهم داخل المعرض للتعرف على ما يتم إنتاجه في مصر وما يتم استيراده ويمكن العمل على تصنيعه محليا للحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق تكامل صناعي مصري وهذا هو ما يهدف اليه المعرض.

 

 

ومن جانبه قال المهندس عمرو أبو فريخة ان هذا المعرض يهدف إلى دعم الصناعة المصرية وتعميقها، لافتا إلى ان هناك إقبالا كبيرا مقارنة بالعام الماضي من العارضين والزوار نتيجة للآثار الإيجابية على القطاع التي تركتها النسخة الأولى العام الماضي.

 

و نوه محمد العايدي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية إلى أن الهدف الذي تسعى إليه الغرفة من تنظيم المعرض هو تعميق التصنيع المحلي وتحقيق تكامل حقيقي بين المصنعين وبعضهم وهذا تحقق بالفعل بالمعرض ولمسه  الزوار والعارضين داخل المعرض.

وأشاد العايدي بالحضور الكبير من زوار المعرض بهدف تعميق التصنيع المحلي والحد من الفاتورة الاستيرادية لمستلزمات الصناعات الهندسية.

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المجلس التصديرى للصناعات الهندسية تعميق التصنيع المحلي الصناعات المهندسية

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