أول صور لبدء غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات

بدأ اليوم السبت الموافق الأول من فبراير، الغلق الكامل لامتداد شارع الأهرام في المنطقة المحصورة بين ميدان الجيزة وكوبري عباس أمام مستشفى الرمد، وذلك لمدة ست سنوات، وفقًا لما أعلنته محافظة الجيزة.

ويأتي هذا الإجراء استعدادًا لبدء أعمال إنشاء محطة مترو الأنفاق (14 - ميدان الجيزة) ضمن مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع، بالإضافة إلى إزالة منزل كوبري الجيزة المعدني المؤدي إلى كوبري عباس وشارع البحر الأعظم.

وشهد محيط منطقة الإغلاق سيولة مرورية ملحوظة، خاصة مع وجود تحويلات بديلة على عدد من الشوارع المحيطة بالموقع. كما بدأت المعدات الثقيلة في التواجد استعدادًا لتنفيذ أعمال المحطة الجديدة.

ولجأ المواطنون إلى التحويلات المرورية البديلة التي سبق الإعلان عنها، والتي ستستمر طوال مدة الإغلاق المقررة لمدة 6 سنوات. وتشمل هذه التحويلات:

للسيارات القادمة من المنيل وكوبري عباس متجهة إلى ميدان الجيزة: السير في شارع الأهرام ثم الدخول إلى شارع قرة بن شريك، واستكمال الطريق إلى ميدان الجيزة.

للسيارات القادمة من المنيل وكوبري عباس متجهة إلى شارع البحر الأعظم: الدخول يسارًا من فتحة الدوران المستحدثة باتجاه نفق عباس.

للسيارات القادمة من كوبري الجيزة وميدان الجيزة متجهة إلى كوبري عباس: النزول من منزل كوبري الجيزة المعدني والسير في شارع مراد حتى نفق عباس.

ومن المقرر أن تبدأ محافظة الجيزة في تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية في المنطقة، بالإضافة إلى توفير الخدمات المرورية اللازمة لضمان انسيابية الحركة المرورية.

نصائح محافظة الجيزة للمواطنين

وجهت محافظة الجيزة المواطنين بضرورة اتباع لافتات المرور، والتخطيط المسبق لرحلاتهم، والالتزام بالتعليمات المرورية لتجنب أي تأخير أو حوادث. كما دعت إلى التعاون مع الأجهزة المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.