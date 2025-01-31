الجمعة 31 يناير 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة: تطوير ورصف 8 طرق بالمراكز لتسهيل حركة تنقل المواطنين

تطوير الشوارع
تطوير الشوارع

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بالجيزة بتكثيف الجهود واستمرار المتابعة للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالعام المالى ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
 

وتابع المحافظ مجهودات المديرية بشأن أعمال الرصف والصيانة التى تم الانتهاء منها مؤخرا والمشروعات الجارية تنفيذها والتي تأتي بأطوال ٣٣.٢ كم وبتكلفة ٤٧٥.٣ مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتسهيل حركة سير المواطنين وتيسير الحركة المرورية. 
 

استكمال أعمال رصف طريق جسر ترعة الزمر

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ الأعمال، حيث تم الانتهاء من عدد من المشروعات شملت استكمال أعمال رصف طريق جسر ترعة الزمر بدءا من نهاية الرصف الحالى بإتجاه الرياح الناصرى  بنطاق أوسيم ومنشأة القناطر وبطول ٣ كم ومتوسط عرض ١١م.
 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروعات تضم ٨ طرق رئيسية تربط بين القرى والمراكز لتسهيل حركة تنقل المواطنين تضاف الي شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال توسعة ورصف لطريق ترعة الشبرامنتية بدءا من طريق المريوطية وحتى طريق الشبرامنتية بأبو النمرس بطول ٣ كم وعرض ٢٢م.
 

كما شملت المشروعات توسعة ورصف طريق جسر ترعة المنصورية بدءا من نهاية الرصف الحالى حتى الصليبة بنطاق مراكز كرداسة ومنشأة القناطر بطول ٢.٧ كم وعرض ٢٨ م وكذا توسعة وتطوير ورصف طريق جسر ترعة المنصورية بدءا من الدائرى الجنوبى وحتى طريق المريوطية بأبو النمرس بطول ٢كم وعرض ٣٣م.
 

هذا إلى جانب استكمال وتوسعة ورصف طريق المريوطية الغربى بدءا من محور المهندس شريف إسماعيل بإتجاه المنصورية بكرداسة بطول ٥ كم  و عرض ١٥م وتوسعة ورصف طريق الأوتوستراد بدءا من طريق ٢١ وحتى حدود محافظة القاهرة بالصف بطول ٣ كم وعرض ٣٠ م.
 

بالإضافة إلى رصف طريق بهرمس بدءا من طريق ترعة الزمر بمنشأة القناطر بطول ٢.٥ كم وعرض ١٠ م  و رصف وتبليط بعض الطرق بحى الدقى بإجمالى أطوال ٢.٥ كم وعرض ١٢م ورصف طريق كفر الجبل بدءا من طريق المنصورية حتى منطقة التريض بحى الهرم بطول كم وعرض ١٥ م. 
 

وتضمنت المشروعات تنفيذ أعمال تطوير ورصف طريق كفر طهرمس وشارع العمدة بدءا من شارع فيصل حتى شارع الملكة بالهرم وبولاق الدكرور بطول ١.٥كم وعرض ١٢ م وتطوير منطقة روضة السودان ودعم الطرق بالانترلوك بطول ١كم وعرض ١٢ م كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطرق بطول ٣ كم وعرض ١٠ م  وتكلفة ١٠ مليون جنيه.
 

ووجه محافظ الجيزة مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروعات المدرجة بخطط الرصف والتطوير والتأكد من التزام الشركات بالمواصفات الفنية للأعمال وتلاشي أي ملاحظات قبل الاستلام للمشروع وذلك لتحقيق الاستفادة من المشروعات.

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