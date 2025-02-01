تفاصيل حفل محمد فؤاد وإيهاب توفيق في الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية

عاشت حديقة الشهيد ليلة موسيقية لا تُنسى، استحضرت فيها عبق التسعينات الذهبية، في حفل جماهيري ضخم أحياه النجمان محمد فؤاد وإيهاب توفيق، وسط أجواء طربية مفعمة بالحماس والتفاعل في الحفل الذي نظمته شركة A Music بقيادة رئيسها التنفيذي أحمد الخالدي، الذي جاء ضمن احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، ليشكل تجربة فنية استثنائية في قلب أحد أبرز المعالم الثقافية في البلاد.

أجمل الذكريات

وافتتح الفنان إيهاب توفيق الأمسية، ليأخذ الجمهور في رحلة عبر الزمن مع باقة من أشهر أغنياته التي لا تزال عالقة في الأذهان، وتفاعل الحضور بحماس كبير مع كل نغمة، مرددين كلمات أغانيه الشهيرة، حيث قدم توفيق مجموعة من أبرز أعماله مثل سحراني، إزاي يعدي يوم عليها، قلبي مش مرتاحله، مراسيل، قدك المياس، الله عليك يا سيدي، وتترجى فيا، معربًا عن سعادته بلقاء جمهوره الكويتي، الذي وصفه بأنه جمهور يقدر الفن الأصيل.

طاقة استثنائية

أما النجم محمد فؤاد، فقد اختتم الليلة بوصلة غنائية حماسية بددت برودة الأجواء، حيث تفاعل معه الجمهور بكل حماس منذ اللحظة الأولى. استهل فؤاد فقرته بأغنيته الشهيرة حبيبي يا، تلاها بـ كمنانا، ساعات بشتاق، أمانة يا دنيا، طمني عليك، الحب الحقيقي، كداب مغرور، وصولًا إلى حيران كده ليه التي حملت الجمهور إلى ذكريات التسعينات بكل تفاصيلها.

وفي حديثه عن الحفل، أعرب محمد فؤاد، عن سعادته بالعودة للغناء في الكويت بعد غياب، مؤكدًا أن للكويت مكانة خاصة في مسيرة كل فنان عربي، حيث قال: “الكويت لها بصمة واضحة في مشوار كل فنان عربي، وأنا متحمس للغاية لهذا اللقاء، خاصة وأنه يجمعني مع صديقي العزيز إيهاب توفيق. أتمنى أن يكون هذا الحفل فرصة لنرسم الابتسامة على وجوه الجمهور ونحتفل سويًا بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا".

كما أشاد فؤاد، بالتنظيم الاحترافي للحفل، موجهًا شكره لشركة A Music، ورئيسها التنفيذي أحمد الخالدي، على الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الفني المميز.

تجارب استثنائية

وأكد أحمد الخالدي، الرئيس التنفيذي لشركة A Music، أن هذا الحفل يأتي استكمالًا لنهج الشركة في استقطاب نجوم الطرب العربي وتنظيم فعاليات تليق بمكانة حديقة الشهيد والجمهور الكويتي الذوّاق، مضيفًا: "نحن نسعى دائمًا لتقديم تجارب فنية استثنائية تتماشى مع تطلعات الجمهور، ونعد بمزيد من المفاجآت في الفترة المقبلة".

كما وجه "الخالدي" شكره لمراقبة حديقة الشهيد، المهندسة نشامي القعود، على دعمها المستمر، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على مشاريع فنية قادمة ستضيف مزيدًا من التألق للمشهد الفني في الكويت.

بهذا الحفل، لم يكن الجمهور مجرد مستمع، بل كان جزءًا من مشهد موسيقي استثنائي أعاد وهج التسعينات إلى الواجهة في ليلة تضاف إلى سجل الفعاليات الفنية المتميزة التي تحتضنها الكويت، ليبقى صدى الأغنيات في الأذهان حتى اللقاء القادم.

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