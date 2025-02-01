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ميناء الإسكندرية يستقبل وفدًا من هيئة الموانئ الكينية لبحث سبل التعاون

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية يستقبل وفدًا من هيئة الموانئ الكينية

استضافت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة  اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة، وفدا رفيع المستوى من الموانئ الكينية برئاسة وليام روتو الرئيس الإداري لهيئة الموانئ الكينية.

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تأتي هذه الزيارة عقب توقيع  الفريق  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة الموانئ الكينية أثناء القمة الرئاسية المصرية الكينية المنعقدة مؤخرا.

هذا وقد تم التباحث أثناء الزيارة على كيفية تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إدارة الموانئ وتبادل المعرفة والخبرات والتدريب وبناء القدرات بين الطرفين، وكذا التباحث حول آليات تنفيذ مشاريع مشتركة وإثراء التبادل التجاري وحركة الملاحة بين ميناء الإسكندرية والموانئ الكينيه واستغلال موقعهما الجغرافي الاستراتيجي في القارة الأفريقية.

وقد شملت الزيارة جولة ميدانية الى كل من محطة الركاب ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض وتفقد أرصفة الميناء والهويس الرابط بين البحر المتوسط ونهر النيل باعتباره أحد وسائل النقل متعدد الوسائط المتواجدة بالميناء والرابط مع قلب القارة الأفريقية.

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لميناء الاسكندريه اللواء بحري أحمد عبد المعطي الموانئ الكينيه الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل البحر المتوسط

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