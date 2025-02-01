السبت 01 فبراير 2025
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الفرق البحثية بمركز بحوث الصحراء تقدم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في سيناء

فرق مركز بحوث الصحراء
فرق مركز بحوث الصحراء

أكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن الفرق البحثية التابعة للمركز تقوم بجولات ميدانية في شمال وجنوب سيناء لتقديم كافة الخدمات الزراعية للمزارعين في التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها.

تقديم كافة الخدمات الزراعية للمزارعين
 

وأوضح شوقي أن فريق الإنتاج النباتي ومكافحة الآفات قام بزيارة جميع التجمعات الزراعية لتفقد المحاصيل الزراعية مثل القمح والفول والشعير والزيتون، كما قاموا بتنظيم لقاءات حقلية ميدانية لتعريف المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية السليمة للحفاظ على مواردهم الطبيعية ومتابعة الآفات والأمراض التي قد تؤثر على المحاصيل. وأضاف أن الفريق يوجه المزارعين لاتباع أساليب المكافحة المتكاملة للآفات للحفاظ على البيئة.
 

وفي نفس السياق، أكدت الفرق البحثية لـ الإنتاج الحيواني والداجني على مرورها على النماذج الإرشادية لقطعان الدجاج البياض في التجمعات الزراعية لضمان سلامتها الصحية.

تقديم خدمات الإرشاد الزراعي للمواطنين
 

وأفاد شوقي أن القوافل الإرشادية، التي تنطلق من المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بوسط سيناء، تتبع توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما أشار إلى أن المركز يقدم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في سيناء، بالإضافة إلى توزيع المخصبات الحيوية والعضوية في إطار حرصه على التواجد المستمر مع المزارعين داخل حقولهم.

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مركز بحوث الصحراء الدكتور حسام شوقي جنوب سيناء الانتاج النباتي الزيتون الشعير الفرق البحثية للإنتاج الحيواني

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