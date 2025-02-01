السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صناع مسلسل ساعته وتاريخه ضيوف صاحبة السعادة.. الاثنين

أبطال ساعته وتاريخه
أبطال ساعته وتاريخه

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس أبطال مسلسل “ساعته وتاريخه” في حلقة جديدة من برنامجها “صاحبة السعادة”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال عرضه على شاشة dmc، وسيتم عرض الحلقة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 10 مساءً عبر شاشة dmc.

ويحل كل من في الحلقة أمنية باهي وإسلام خالد وأحمد أسامة وسيف محمود وميشيل مساك وسلمى عبدالكريم وكيرليس طلعت وموريس مودي وكذلك مريم نشأت وماريا مخائيل وأمنية باهي ودنيا نعمان وشهيرة الصاوي ولميس محمود.

 

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

وتدور أحداث مسلسل ساعته وتاريخه في إطار التشويق والإثارة حول العديد من القضايا الحقيقة التي حدثت بالفعل في مصر، ولذلك تم طرحها للجميع ولكن عن طريق الدراما المصرية لحل القضايا من تلك النوعية وتوعية الكثير من الشباب والبنات وتحذيرهم بطريقة غير مباشرة، مما تقدم رسالة هامة للمجتمع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسعاد يونس ساعته وتاريخه أبطال ساعته وتاريخه برامج توك شو صاحبة السعادة

مواد متعلقة

عمر مرموش في حوار خاص مع إسعاد يونس (بث مباشر)

إسعاد يونس تودع 2024 مع أبطال الحريفة 2 وكزبرة ونور النبوي يشعلان الأجواء (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

انتقادات قوية من جماهير الزمالك لـ شلبي وفتوح والونش بعد خسارة بيراميدز

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

التحويلات المرورية بعد غلق شارع الأهرام لمدة 6 سنوات

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

موعد الظهور الأول لـ أشرف بن شرقي مع الأهلي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 1 فبراير 2025

منوعات

المزيد

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

وظائف جديدة بالسعودية والإمارات لأصحاب المؤهلات المتوسطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«علم الإنسان ما لم يعلم»، محمد سيد طنطاوي يوضح فضل نعمة العلم

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان

المزيد
الجريدة الرسمية