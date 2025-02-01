صناع مسلسل ساعته وتاريخه ضيوف صاحبة السعادة.. الاثنين

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس أبطال مسلسل “ساعته وتاريخه” في حلقة جديدة من برنامجها “صاحبة السعادة”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال عرضه على شاشة dmc، وسيتم عرض الحلقة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 10 مساءً عبر شاشة dmc.

ويحل كل من في الحلقة أمنية باهي وإسلام خالد وأحمد أسامة وسيف محمود وميشيل مساك وسلمى عبدالكريم وكيرليس طلعت وموريس مودي وكذلك مريم نشأت وماريا مخائيل وأمنية باهي ودنيا نعمان وشهيرة الصاوي ولميس محمود.

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

وتدور أحداث مسلسل ساعته وتاريخه في إطار التشويق والإثارة حول العديد من القضايا الحقيقة التي حدثت بالفعل في مصر، ولذلك تم طرحها للجميع ولكن عن طريق الدراما المصرية لحل القضايا من تلك النوعية وتوعية الكثير من الشباب والبنات وتحذيرهم بطريقة غير مباشرة، مما تقدم رسالة هامة للمجتمع.

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