وزير الخارجية يستقبل الجراح العالمي مجدي يعقوب

استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم السبت الأول من فبراير الدكتور مجدي يعقوب، حيث قدم الوزير عبد العاطي التهنئة له بمناسبة مرور ١٥ عاما على تدشين مؤسسة "مجدى يعقوب للقلب"، مشيدًا بإنجازه الطبي الأخير غير المسبوق في تطوير صمامات القلب، ودور المؤسسة كصرح طبي عالمي في مجال جراحات القلب، متمنيا له دوام الصحة والعافية في العطاء وخدمة الإنسانية.

تدشين مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ومركز أسوان للقلب

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير الدولة المصرية للإسهامات القيمة التى قدمها الدكتور مجدي يعقوب، من خلال تدشين مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ومركز أسوان للقلب الذي يقدم خدمات طبية مجانية عالية الجودة للمرضى في مصر والمنطقة.

آخر مستجدات تأسيس "مركز رواندا - مصر للقلب"

كما تناول اللقاء الوقوف على آخر مستجدات تأسيس "مركز رواندا - مصر للقلب" والذي سيقدم رعاية طبية علي مستوى عالمى في قلب القارة الافريقية. وأكد وزير الخارجية فى هذا الاطار على الدعم الكامل للمبادرات الإنسانية والطبية للدكتور مجدى يعقوب داخل مصر وخارجها.

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