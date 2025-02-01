المسلماني: النظام العالمي بدأ 1492 ولا أحد يعلم مآلاته بعد تولي ترامب الرئاسة

تحدث الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن النظام العالمي خلال العصر الحديث قائلا: عام 1492 هو عام مهم للغاية حيث يمثل تاريخ وصول كريستوفر كولومبوس لأمريكا، حيث يعد ذلك التاريخ تغيير جذري للعالم من اكتشاف الأمريكتين وما تلاه من إبادة للسكان الأصليين هناك، مشيرا إلى أن اكتشاف أمريكا يعتبر متغير رئيسي للعالم الذي نعيش فيه الآن.

الإعلامي أحمد المسلماني

وأضاف "المسلماني" خلال ندوته في معرض الكتاب: "في نفس العام 1492 خرج المسلمون من الأندلس تماما وانتهى الوجود العربي والإسلامي هناك وتشكل هناك عالم جديد في أوروبا لم يكن موجودا فيه الإسلام في الأندلس على الإطلاق".

وتابع: " تلاه اكتشاف رأس الرجاء الصالح وأثره السلبي على قوة الدولة المصرية في ذلك الوقت.. كانت مصر الدولة الأكثر ازدهارا في ذلك الوقت لكن تأثرت مصر وقتها ما سهل دخول العثمانيين لمصر بعد سنوات من اكتشاف ذلك الطريق".

وأردف عن المحطات المفصلية في التاريخ الحديث: "في عام 1648 انتهت إحدى أكبر الحروب في التاريخ وهي الحرب الكاثوليكية والبروتستانتية في أوروبا والتي أدت لمقتل ٨ مليون أوروبي وكانت حرب عنيفة ثم انتهت بمعاهدة أسست للدولة القومية والوطنية المعاصرة في العالم كله.. هذا باستثناء مصر التي عرفت مفهوم الدولة القومية منذ القدم".

وتابع: " في عام 1815 كان قد ظهر في أوروبا نابليون بونابرت واكتسح أوروبا فيما يسمى بالحروب النابليونية والتي عانت الكثير من هذه الحروب ثم عقدت معاهدة فيينا التي أسست لسلام استمر ١٠٠ عام حتى الحرب العالمية الأولى".

وأوضح "المسلماني" أن الحرب العالمية الأولى والثانية وغيرها من حروب تقوم على الثقافة بالأساس وهي المحرك الرئيسي للتاريخ".

وأشار إلى أن النظام العالمي عرف هيمنة بريطانيا في الفترة من 1820 وحتى 1920 تلاه عصر الهيمنة والقوة الأمريكية في الفترة من 1920 وحتى 2020 ثم نحن بصدد تشكيل نظام عالمي جديد بدأ من عام 2020 وتأكد ذلك مع تولي ترامب رئاسة أمريكا مؤخرا وهو نظام لا أحد يعرف مآلاته".

معرض القاهرة للكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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