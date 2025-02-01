السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

ضبط 10.5 طن أسماك ومصنعات لحوم فاسدة بالجيزة (صور)

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ١٠.٥ طن أسماك ومصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وذلك خلال الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها علي مدار أسبوعين بالمرور علي محلات الجزارة ومنافذ ثلاجات اللحوم.
 

مواصلة الحملات التفتيشية علي الأسواق والمحال العامة

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.
 

وأكد المحافظ علي التصدي بكل حزم لأى مخالفة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

وأشار محافظ الجيزة أن الضبطيات ضمت ٢ طن و١٥٠ كجم مصنعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكرداسة والبدرشين، وضبط  ٢ طن و١٠٠ كجم مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحي إمبابة. 
 

كما تمكنت الحملات من ضبط ٣ طن و٤٠ كجم مصنعات لحوم ودهون حيوانية ومقطعات لحوم وهياكل دواجن وكبدة وأسماك مستوردة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحياء بولاق الدكرور والطالبية.
 

بالإضافة إلى ضبط طن ٥٥٠ كجم  لحوم مفروم ومقطعات لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي  بأحياء المنيرة الغربية والهرم والعجوزة، وضبط طن و٥٠٠ كجم هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز ومدينة أوسيم.  
 

وفي مجال التفتيش على اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية تم ضبط ٣٨٧ كجم بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والوراق وجنوب والعمرانية والشيخ زايد وأكتوبر.
 

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد ٣٢ محضر حيال المخالفين تنفيذا لدور المديرية فى خدمـــــة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار رؤساء الأحياء لحوم مذبوحة خارج المجازر مدير مديرية الطب البيطري

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