السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ساخرون

ساخرون، مناخوليا.. إفساد الذوق العام

خارج عنبر العقلاء.. وخلف سور سرايتنا الصفراء.. ستجد أصحاب مصانع لا هم لهم سوى المكسب السريع على حساب أى شيء.. فالجودة والتطوير والمنافسة كلها أشياء غير مهمة أمام المكسب السريع. 


أصحاب مصانع يرفعون شعار اخطف واجري.. يملئون الأسواق بمنتجات بلا جودة ولا طعم ولا حتى رائحة.. لا يهمهم جذب المستهلك ولا حتى رضاه.. ويساعدهم فى ذلك مجموعة من التجار الجشعين الذين يملئون بها أرفف السوبر ماركت بالقرى والمدن والمحافظات لعلمهم بحاجة المواطن لمنتج رخيص فى متناول اليد. 


خارج سور العباسية ستجد مجموعة من المخابيل يعملون على إفساد الذوق العام ويملئون الأسواق بمنتجات هى الأردأ على مستوى الأسواق العالمية لمجرد أنهم يجدون من يشتريها لرخص ثمنها، مجموعة من المخابيل لا مجال لديهم لاستغلال الفرص.. 

 

رغم أن الوضع الذى تشهده المنطقة هو أكبر فرصة للمُصنع كى يطور منتجاته ليدخل المنافسة من أوسع أبوابها.. كما أن الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها البلاد جعلت الدولة تشجع المصنعين على جودة المنتجات وتصديرها جلبًا للدولار وهى فرصة للمنتجات المصرية كى تعيد تقديم نفسها بشكل قوى وترفع من جودتها وطعمها لينعكس هذا عليها بالإيجاب فتصبح بديلًا للمنتجات المستوردة.


مشهد مليء بالمناخوليا غير المبررة إلا أن المُصنع المصرى اعتاد على الاستسهال لا على المنافسة والتطوير. أما نحن هنا فى عنبر العقلاء داخل مستشفى العباسية فنحمد الله على كوننا لا ننتج ولا نستهلك ولا نشترى ولا نبيع ولا نساهم فى إفساد الذوق العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذوق العام المكسب السريع المصنعين عنبر العقلاء مناخوليا التطوير المنتجات المصرية إفساد الذوق العام فيتو بوابة فيتو ساخرون

مواد متعلقة

ساخرون.. القومى للمرأة: لو جوزك اتصل بيكى فى أوقات العمل وكلمك فى شئون البيت إعملى له محضر فورا!

ساخرون، غراب البين يكتب: البنى آدمين حافظين مش فاهمين

ساخرون، مناخوليا..‭ ‬أخلاق‭ ‬الناس في‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي

ساخرون، مناخوليا.. قلب الموازين في عالم المجانين

ساخرون، مناخوليا.. الناس والفواتير والترندات
ads

الأكثر قراءة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

التحويلات المرورية بعد غلق شارع الأهرام لمدة 6 سنوات

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

انتقادات قوية من جماهير الزمالك لـ شلبي وفتوح والونش بعد خسارة بيراميدز

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

موعد الظهور الأول لـ أشرف بن شرقي مع الأهلي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 1 فبراير 2025

منوعات

المزيد

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

وظائف جديدة بالسعودية والإمارات لأصحاب المؤهلات المتوسطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«علم الإنسان ما لم يعلم»، محمد سيد طنطاوي يوضح فضل نعمة العلم

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان

المزيد
الجريدة الرسمية