ساخرون، مناخوليا.. إفساد الذوق العام

خارج عنبر العقلاء.. وخلف سور سرايتنا الصفراء.. ستجد أصحاب مصانع لا هم لهم سوى المكسب السريع على حساب أى شيء.. فالجودة والتطوير والمنافسة كلها أشياء غير مهمة أمام المكسب السريع.



أصحاب مصانع يرفعون شعار اخطف واجري.. يملئون الأسواق بمنتجات بلا جودة ولا طعم ولا حتى رائحة.. لا يهمهم جذب المستهلك ولا حتى رضاه.. ويساعدهم فى ذلك مجموعة من التجار الجشعين الذين يملئون بها أرفف السوبر ماركت بالقرى والمدن والمحافظات لعلمهم بحاجة المواطن لمنتج رخيص فى متناول اليد.



خارج سور العباسية ستجد مجموعة من المخابيل يعملون على إفساد الذوق العام ويملئون الأسواق بمنتجات هى الأردأ على مستوى الأسواق العالمية لمجرد أنهم يجدون من يشتريها لرخص ثمنها، مجموعة من المخابيل لا مجال لديهم لاستغلال الفرص..

رغم أن الوضع الذى تشهده المنطقة هو أكبر فرصة للمُصنع كى يطور منتجاته ليدخل المنافسة من أوسع أبوابها.. كما أن الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها البلاد جعلت الدولة تشجع المصنعين على جودة المنتجات وتصديرها جلبًا للدولار وهى فرصة للمنتجات المصرية كى تعيد تقديم نفسها بشكل قوى وترفع من جودتها وطعمها لينعكس هذا عليها بالإيجاب فتصبح بديلًا للمنتجات المستوردة.



مشهد مليء بالمناخوليا غير المبررة إلا أن المُصنع المصرى اعتاد على الاستسهال لا على المنافسة والتطوير. أما نحن هنا فى عنبر العقلاء داخل مستشفى العباسية فنحمد الله على كوننا لا ننتج ولا نستهلك ولا نشترى ولا نبيع ولا نساهم فى إفساد الذوق العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.