جنح عامرية أول تنظر أولى جلسات إحالة 11 من مهندسي حي العجمي

تنظر اليوم، محكمة جنح العامرية أول غرب الإسكندرية، أولى جلسات إحالة 11 مهندس ومهندسة إلى المحكمة في القضية رقم 31270/2024 وذلك بعد انتهاء تحقيقات نيابة الكسب غير المشروع ونيابة العامرية أول الجزئية والتي كانت مقيدة برقم 8306 لسنة 2022 إداري عامرية اول.

تعود وقائع القضية منذ عام 2018 عندما تقدم أحد قاطني مدينة 6 أكتوبر ببلاغ للكسب غير المشروع ونيابة العامرية أول والرقابة الادارية،ضد مسئولي الجمعية والإدارة الهندسية بحي العجمي، بسبب فساد مالي وإداري في البناء المخالف وتحويل الشاليهات الي محلات وعدم تنفيذ قرارات بالإزالة والتربح من ذلك

وخلال التحقيقات استبعد المحامي العام مسئولي جمعية ٦ اكتوبر وجري إدراج 17 مهندس ومهندسة من الذين تعاقبوا على متابعه مدينة ٦ أكتوبر خلال السنوات من عام 2011 الي عام 2024، ثم استبعدت التحقيقات 6 منهم، وجرى إحالة 11 من العاملين بالإدارة الهندسية إلى محكمة الجنح طبقا لمواد القانون 99 و113من قانون البناء رقم 119 لعام 2008، للتحقيق معهم في فساد مالي وإداري ومخالفات للبناء والاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي وتحويل الشاليهات إلى محلات.

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