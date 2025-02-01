السبت 01 فبراير 2025
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المتحف المصري الكبير يبدأ تطبيق المواعيد الجديدة للزيارة، تعرف عليها

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

بدأت هيئة المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية والمناطق التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا بالمتحف، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة هيئة المتحف في جلسته الأخيرة، وفي ضوء استمرار التشغيل التجريبي الحالي بالمتحف.

المواعيد الرسمية لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن هذه المواعيد ستكون صيفًا وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وستكون حتى الساعة الرابعة عصرًا خلال شهر رمضان المبارك. 

مواعيد الزيارة المتحف المصري الكبير

وأضاف أن المتحف المصري الكبير سيشهد فتحًا مسائيًا يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

قائمة الإعفاءات والتخفيضات المختلفة في تذاكر دخول المتحف

وفي سياق متصل، سيقوم المتحف المصري الكبير أيضًا بالبدء في تنفيذ قائمة الإعفاءات والتخفيضات المختلفة في تذاكر دخول المتحف التي اعتمدها مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة.

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