حزب العدل: التحرك إلى رفح له دلالات تاريخية وأظهر ملحمة مصرية

اكد الكاتب الصحفى د. معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن تحرك المصريين "شعبيا وقوى سياسية وحزبية ونقابية" إلى رفح، يعكس مواقف عميقة لها دلالات تاريخية وسياسية واجتماعية مهمة، فقد أظهر رباط ولحمة المصريين في الدفاع عن أرضهم، هذا الرباط المستمر من قبل أن يبدأ التاريخ عندما استشهد الملك سقنن رع عام ١٥٤٠ ق م وهو يدافع عن أرضه محاولا طرد الهكسوس، مرورا بملاحم عديدة سطرها المصريين بكافة طوائفهم سواء فى العصر القديم أو الحديث.



مطلب واحد للجماهير يسقط مشروع التهجير

وأضاف الشناوي كان الهتاف الأهم للمحتشدين هو ( مطلب واحد للجماهير يسقط مشروع التهجير ) في دلالة واضحة على اصطفاف الشعب بكافة انتماءاته الأيدلوجية ( معارضة - ومؤيدين ) خلف القيادة السياسية وموقفها المعبر القوي برفض مخططات تهجير الفلسطينين، التي تمثل تهديدا مباشرا على الأمن القومي المصري والعربي وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإضاعة الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في سيادته على كامل ترابه الوطني المحتل.



التهجير يقضي على أمل إقامة الدولة الفلسطينية

وشدد المتحدث باسم حزب العدل على خطورة هذه السيناريوهات على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، لكونها تقضي على الأمل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية التي لا يمكن الالتفاف عليها أو التنازل عنها.



واختتم حديثه مثمنا موقف الأحزاب والنقابات وكافة القوى المحتشدة للدفاع عن تراب الوطن، ومؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته التاريخية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وسرعة إطلاق مبادرات عاجلة وجادة لإعادة إعمار قطاع غزة بما يكفل لسكانه حياة كريمة مستقرة.

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