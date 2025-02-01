التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام الخلود بالدوري السعودي

يستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة الخلود، اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار مواجهات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الخلود

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء،اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، وتُذاع عبر قنوات SSC Sport 1HD/ SSC Sport 5HD.

التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام الخلود

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش – دانيلو بيريرا – سعد آل موسى – مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار.

خط الهجوم: عبد الرحمن العبود – ستيفن بيرجفاين – كريم بنزيما.

وعلى صعيد آخر، هناك شكوك حول مشاركة أليو ديانج لاعب الخلود أمام اتحاد جدة بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ويبحث اتحاد جدة عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام ضمك بهدفين مقابل هدف، والتي حرمته من صدارة الدوري السعودي.



ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة من 17 مباراة، بعدما حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مواجهة وحيدة، وتلقى هزيمتين.



في المقابل يحتل الخلود المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 19 نقطة من 17 مواجهة، فاز في 5، وتعادل 4، وتلقى 8 هزائم.

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