الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق متهم بدهس شاب في السلام

جثة، فتيو
جثة، فتيو

أمرت نيابة السلام بإجراء تحليل المخدرات لسائق سيارة نقل متهم بدهس شاب في حادث بالطريق الدائري اتجاه المرج.

مصرع شخص في حادث بالسلام

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بالطريق الدائري اتجاه المرج.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى أحمد. م 28 سنة الطريق صدمته سيارة نقل مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والقبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة اتجاه المرج النيابة العامة

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