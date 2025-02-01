السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة تقليد العملات الأجنبية وترويجها في عين شمس

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية وترويجها في منطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيق.


ترويج العملات الأجنبية المقلدة في عين شمس

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 عناصر جنائية سبق اتهامهم فى عدد من القضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية" مقلدة – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير – 19 هاتفا محمولا المستخدمين فى نشاطهم - مشغولات ذهبية ومبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم") وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي.  


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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جنح عين شمس الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة

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