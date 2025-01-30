حبس تشكيل عصابي بتهمة تقليد العملات الأجنبية وترويجها في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية وترويجها في منطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



ترويج العملات الأجنبية المقلدة في عين شمس



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 عناصر جنائية سبق اتهامهم فى عدد من القضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية" مقلدة – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير – 19 هاتفا محمولا المستخدمين فى نشاطهم - مشغولات ذهبية ومبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم") وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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