تجديد حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية تجديد حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة الشرابية، بسبب خلافات مالية، 15 يوما على ذمة التحقيق.



مشاجرة بالأسلحة النارية فى الشرابية

كان قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: (عاملين - أحدهما مُصاب برش خرطوش)، طرف ثان: (عامل مُصاب بجرح بالظهر) بسبب خلافات مالية بينهما قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بحوزتهم ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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