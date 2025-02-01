السبت 01 فبراير 2025
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سياسة

الشيوخ يناقش سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين

تفاصيل جدول أعمال
تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة غدا الأحد وبعد غد الإثنين.

 يتضمن جدول أعمال المجلس، مناقشة طلب النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.


مناقشة تطوير التعليم الجامعي 

 

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن  تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.

 آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي

ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

قياس الأثر التشريعي لقانون رأس المال 

 

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

 

إحالة تقارير من مجلس الشيوخ إلى الحكومة 

 

كما يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسات العامة خلال الأسبوع الجاري إحالة تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، وتتضمن توصيات برلمانية صادرة عن اللجان النوعية بالمجلس، عن عدد من المشكلات والملفات.

 

ويتضمن قرار إحالة التقارير من مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، التوصية بضرورة تنفيذ ما ورد بها من توصيات، وفقا لما انتهت إليه كل لجنة نوعية في هذا الصدد.

 

 

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