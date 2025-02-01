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رياضة

موعد مباراة اتحاد جدة والخلود بالدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

يستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة الخلود، اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار مواجهات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري السعودي.

 

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الخلود 

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء،اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، وتُذاع عبر قنوات SSC Sport 1HD/ SSC Sport 5HD.


ويبحث اتحاد جدة عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام ضمك بهدفين مقابل هدف، والتي حرمته من صدارة الدوري السعودي.


ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة من 17 مبارة، بعدما حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مواجهة وحيدة، وتلقى هزيمتين.


في المقابل يحتل الخلود المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 19 نقطة من 17 مواجهة، فاز في 5، وتعادل 4، وتلقى 8 هزائم.


وتعرض اتحاد جدة لخسارة غير متوقعة في الجولة الماضية أمام ضمك 2 – 1 وهي الجولة الماضية.

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