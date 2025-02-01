مواجهة بين محمد شريف وطارق حامد، موعد مباراة الخليج وضمك بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يستضيف فريق الخليج نظيره ضمك اليوم السبت في الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي سيقام على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

موعد مباراة الخليج ضد ضمك



ويلتقي فريق ضمك أمام الخليج اليوم السبت، في تمام الساعة 3:25 بتوقيت مصر.



فريق الخليج يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، بينما يلعب لنادي ضمك لاعب الوسط المصري طارق حامد.



وقبل هذه المواجهة، يحتل الخليج المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.



ويسعى الخليج لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الماضية على الأخدود، بينما يطمح ضمك في تحقيق الفوز بعد انتصاره الأخير على الاتحاد.





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