السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواجهة بين محمد شريف وطارق حامد، موعد مباراة الخليج وضمك بالدوري السعودي

طارق حامد،فيتو
طارق حامد،فيتو

الدوري السعودي، يستضيف فريق الخليج نظيره ضمك اليوم السبت في الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي سيقام على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

موعد مباراة الخليج ضد ضمك


ويلتقي فريق ضمك أمام الخليج اليوم السبت، في تمام الساعة 3:25 بتوقيت مصر.

فريق الخليج يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، بينما يلعب لنادي ضمك لاعب الوسط المصري طارق حامد.


وقبل هذه المواجهة، يحتل الخليج المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.


ويسعى الخليج لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الماضية على الأخدود، بينما يطمح ضمك في تحقيق الفوز بعد انتصاره الأخير على الاتحاد.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الخليج ضد ضمك الدوري السعودي للمحترفين طارق حامد فريق ضمك محمد شريف

مواد متعلقة

إنبي يستضيف البنك الأهلي في مواجهة مثيرة بالدوري

زد في مواجهة صعبة اليوم أمام المصري بالدوري

مواعيد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي

سعيد بن رحمة يصل إلى السعودية برفقة والدته استعدادا للانضمام إلى نيوم (فيديو)

بطريقة مبتكرة، مارسيليا يقدم لاعبه الجديد الجزائري أمين جويري (فيديو)

فيديو مرعب، جماهير سانتوس تعترض حافلة نيمار

استقبال أسطوري بالآلاف وبكاء نيمار، أبرز لقطات احتفال سانتوس بعودة نجمه (فيديو)

الدنمارك تدهس البرتغال وتصل إلى نهائي كأس العالم لليد

ads

الأكثر قراءة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

بعد واقعة أسد الفيوم، كيف نظم القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الله أكبر، صرخات رعب لرجل وثق لحظة سقوط طائرة فيلادلفيا (فيديو)

أسعار الذهب في أول فبراير 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 1 فبراير 2025

محاضر متبادلة وإصابات، مشاجرة بين 4 طالبات داخل مدرسة بالقطامية بعد أداء الامتحانات

منوعات

المزيد

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد 10 جولات من الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية