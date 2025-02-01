زد في مواجهة صعبة اليوم أمام المصري بالدوري

يلتقي فريق زد اف سى في مواجهة قوية أمام المصرى البورسعيدى اليوم السبت، على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة المصري وزد



ويحل المصري ضيفًا على فريق زد في لقاء مرتقب، في تمام الرابعة عصر اليوم السبت.

ويسعى فريق زد لتعويض الخسارة التي تعرض لها من سموحة بهدفين لهدف.

بينما فاز النادي المصري البورسعيدي في الجولة الماضية أمام إنبي بنتيجة 2 – 1.

زد يدخل المباراة محتلًا المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 3.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2.

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