السبت 08 فبراير 2025
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دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، بين النبى صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة فضلها عظيم وثوابها كبير، وتزيد على صلاة المنفرد بدرجات ومن هذه الأحاديث:

 

ما روى عن أبى هريرة  رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه، خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه: إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة، إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى، لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. 

فضل صلاة الجماعة، وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة". 

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 5:38

موعد أذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 5:42

موعد أذان المغرب بأسوان

المغرب: 5:39

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:12

الظهر: 12:09

العصر: 3:15

المغرب: 5:38

العشاء: 6:57

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:18

الظهر: 12:14

العصر: 3:19

المغرب: 5:42

العشاء: 7:01

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 5:02

الظهر: 12:02

العصر: 3:15       

المغرب: 5:39

العشاء: 6:54

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:09

الظهر: 12:05

العصر: 3:10

المغرب: 5:33

العشاء: 6:53

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

إن الصلاة فريضة من الفرائض التى افترضها الله عز وجل على عباده، وهى أول أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهى الفارق بين المسلم وغيره، وهى أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فينبغي على مسلم ومسلمة المحافظة عليها كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظم أهمية الصلاة  فى الإسلام أن ثواب أداءها فى جماعة أفضل بكثير من صلاتها منفردًا.

والمتأمل فى القرآن الكريم، والمتدبر لآياته يجد أن تبارك وتعالى أمر بالمحافظة على أداء الصلاة فى وقتها قال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)

وقال تعالى: (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ) 

فضل الصلاة،  قال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: {حَافِظُوا} خطاب لجمع الأمة، والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه.

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