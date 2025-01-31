سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أثارت الهدايا التذكارية التي قدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للأسرى منذ بدء الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة وصفها المراقبون بـ"الذكية" ضمن إستراتيجية الحرب الإعلامية.

وفيما يبدو أنه تقليد أعمى لما قامت به حماس أفادت القناة 12 التلفزيونية بأن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية تقوم بتوزيع "أساور تذكارية" على الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

سجون الاحتلال توزع أساور تذكارية على الأسرى الفلسطينيين المحررين

وذكرت القناة نقلا عن بيان صادر عن مصلحة السجون اليوم الجمعة أنه: بموجب قرار القيادة السياسية، كجزء من عملية "كانفي درور" لإعادة الرهائن، عندما يتم إطلاق سراح الأسرى، سيتم منح كل واحد منهم سوار تعريف، والذي يحمل أيضا نقشا باللغتين العبرية والعربية: "الشعب الأبدي لا ينسى وسألاحق أعدائي وسألحق بهم".

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