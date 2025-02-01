التحويلات المرورية بعد غلق شارع الأهرام لمدة 6 سنوات

أعلنت محافظة الجيزة عن بدء الغلق الكامل لامتداد شارع الأهرام، في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وکوبری عباس أمام مستشفى الرمد وذلك لمدة ست سنوات.

ويأتي هذا الإغلاق استعدادًا لبدء أعمال إنشاء محطة مترو الأنفاق (14 - ميدان الجيزة) ضمن مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع، وإزالة منزل كوبري الجيزة المعدني المؤدي إلى كوبري عباس وشارع البحر الأعظم.

التحويلات المرورية

وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة للمرور قامت بتحديد تحويلات مرورية بديلة لتسهيل حركة المرور خلال فترة الإغلاق، وتشمل هذه التحويلات:

للسيارات القادمة من المنيل وكوبري عباس متجهة إلى ميدان الجيزة: السير في شارع الأهرام ثم الدخول إلى شارع قرة ابن شريك، واستكمال الطريق إلى ميدان الجيزة.



للسيارات القادمة من المنيل وكوبري عباس متجهة إلى شارع البحر الأعظم: الدخول يسارًا من فتحة الدوران المستحدثة باتجاه نفق عباس.



للسيارات القادمة من كوبري الجيزة وميدان الجيزة متجهة إلى كوبري عباس: النزول من منزل كوبري الجيزة المعدني والسير في شارع مراد حتى نفق عباس.



وبالإضافة إلى التحويلات المرورية، ستقوم المحافظة بتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية في المنطقة، وتوفير الخدمات المرورية اللازمة لضمان انسيابية الحركة.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى، وتسهيل حركة المواطنين، وتقليل الازدحام المروري.

نصائح محافظة الجيزة للمواطنين

وتنصح المحافظة المواطنين باتباع لافتات المرور، والتخطيط لرحلاتهم مسبقًا، والالتزام بالتعليمات المرورية لتجنب أي تأخير أو حوادث.

وتهيب المحافظة بالمواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الحيوي.

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